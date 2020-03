В США заявили, что примут ответные меры на решение Китая выслать журналистов

Власти США изучают множество вариантов ответных мер на решение Китая отозвать аккредитацию у американских журналистов. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга:

Мы просто изучаем меры в порядке взаимности. Если вы хотите быть сверхдержавой, то вы должны ожидать игры на равных условиях, и вам — [сотрудникам] СМИ — должно быть позволено работать так же свободно в Китае, как вы это делаете здесь, в США.

Дипломат подчеркнул, что американские власти примут ответные меры, но не стал уточнять, как и когда. "Существует множество вариантов, которые мы могли бы осуществить", - добавил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, решение Пекина стало неожиданностью для американских властей.

СМИ Китая выполнили требование Вашингтона сократить численность своих корреспондентов, работающих в Соединенных Штатах, добавил представитель Госдепа.

Ему был задан вопрос, подчинились ли китайские СМИ упомянутому требованию:

Насколько мне известно, да. И мы высоко ценим оперативный ответ китайского правительства, позволивший определить личности [такого подпавшего под новые распоряжения американской администрации] персонала. Насколько я могу сказать, было соблюдение [Пекином требований властей США].

17 марта МИД КНР объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов трех американских газет - The New York Times, Washington Post и The Wall Street Journal, представители которых должны в ближайшее время сдать свои пресс-карты. Эта мера была принята на фоне действий Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100 человек. До этого Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal за публикацию колонки, заголовок которой "Китай - настоящий больной Азии" в Пекине назвали расистским.