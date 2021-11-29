В Ставрополье изъяли тираж «Открытой газеты»

В пригороде Ставрополя полицейские изъяли тираж последнего выпуска «Открытой газеты», посвященной давлению на издание.

По словам главного редактора газеты Людмилы Леонтьевой это произошло утром на въезде в Ставрополь; тираж в город вез водитель транспортной компании, поскольку машину издания ранее забрали полицейские.

Леонтьева вышла на связь вечером и уточнила «Медиазоне»*, что изъятый выпуск газеты был посвящен давлению полицейских на газету, а на первой полосе был вынос «Коррупция на Ставрополье усилена людьми, которые носят погоны и торгуют должностными полномочиями».

На данный момент редакция не может добиться возвращения тиражей, рассказала автор издания Елена Суслова. В отделе полиции, куда отвезли свежий номер газеты, вернуть газеты отказались, сообщила сама Леонтьева.

*Минюст внес в реестр CМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».