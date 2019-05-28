В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

Четыре сотрудника газеты «Родина» в Ставропольском крае получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом. Об этом в понедельник сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram:

Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия.

По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет.

Представитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой уточнил, что среди пострадавших ←главный редактор издания Николай Бондаренко, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. Его дочь Светлана рассказала «Российской газете», что нападавший принес текст для печати, а отец сказал, что материал требует корректировок, поэтому над ним нужно поработать. Тогда мужчина выхватил нож и напал на него.

В МВД подтвердили задержание нападавшего:

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции города Ставрополя. Работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Нападавшим оказался 73-летний филолог Константин Сиднев. В прежние годы он трудился на Камчатке учителем русского языка. По заявлению родственников, Константин страдает шизофренией и состоит на учете в психиатрической клинике. Редакцию мужчина посещал уже не раз, предлагал для публикации свои статьи, но получал отказы.

«Как выяснилось, это уже второй визит непрошенного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и И.В. Сталина. Получив отказ в публикации, он затеял полемику с Н.Ф. Бондаренко по поводу политических взглядов. Сегодня он пришёл целенаправленно, с палкой и охотничьим ножом, убить главреда за коммунистические убеждения. Пришёл убивать, потому что Николай Бондаренко оскорбил его материал. Пришёл убивать, чтобы привлечь внимание к тому, как «пали коммунисты», — сообщается в заявлении ставропольского отделения КПРФ, которое выпускает газету «Родина».