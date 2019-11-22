В столице в третий раз пройдет Медиафорум этнических и региональных СМИ

25 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится III Медиафорум этнических и региональных СМИ, главной темой которого станет тема патриотизма в современном медиапространстве.

В ходе мероприятия участники обсудят как политический, так и исторический, культурный, национальный, этнографический и другие аспекты патриотизма, а также представят свои точки зрения на подходы к освещению этой общественно значимой и в то же время деликатной темы в средствах массовой информации.

На пленарном заседании форума выступят руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, основатель движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и другие участники.

В рамках дискуссионных площадок представители средств массовой информации, органов власти, ведущих российских вузов, активисты национальных культурных обществ, блогеры и эксперты в сфере журналистики и медиаконтента обсудят роль СМИ в разрешении межэтнических конфликтов. Поговорят также и об особенностях восприятия патриотической тематики молодежной аудиторией и возможностях продвижения национальной, этнической и патриотической повестки в современных медиаканалах.

В завершение форума участники побывают на красочной церемонии награждения финалистов XI Всероссийского конкурса «СМИротворец». Перед гостями выступят коллективы, умело сочетающие в своем творчестве фольклорные мотивы с современными музыкальными течениями. Среди них: группа Hagauj из Нальчика с программой черкесского фольклора, ансамбль «Ко́монь», исполняющий песни и инструментальные наигрыши, собранные учеными-этнографами по деревням и селам России, заслуженный артист Российской Федерации, исполнитель традиционного алтайского горлового пения Болот Байрышев и другие артисты и коллективы.

Медиафорум проводится Московским домом национальностей в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В прошлом году он собрал более 400 экспертов СМИ, этнокультурных НКО и государственных структур из 55 регионов нашей страны.

«Без всестороннего, объективного освещения в средствах массовой информации вопросов межнациональных отношений невозможна успешная реализация государственной национальной политики. Важно, что участники Медиафорума, который год от года становится все более значимым событием, получают доступ к лучшим практикам в сфере освещения межэтнических отношений и могут выйти на качественно новый уровень в своей профессии», – отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Регистрация участников и аккредитация СМИ продлится до 21 ноября по ссылке.

Прямая трансляция Медиафорума будет доступна на сайте и на Youtube-канале Гильдии межэтнической журналистики.

Программа III Медиафорума этнических и региональных СМИ здесь.

Дополнительная информация:

+7 (910) 439-21-80, mediaforum@nazaccent.ru Александр Зиновьев.