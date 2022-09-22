В «Студии Артемия Лебедева» оформили обложки для онлайн-библиотеки МТС

«Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн обложек книг для цифровой библиотеки МТС «Строки». В рамках проекта был разработан единый стиль, который будет воспроизводиться для новых поступлений — у отечественной литературы паттерны размещаются фоном, а у зарубежной — внутри буквы.

Кроме того, в студии разработали шаблоны обложек и руководство по их наполнению.

Сервис цифровых книг «Строки» от МТС заработал 21 сентября — он будет специализироваться на художественной и детской литературе, а также эксклюзивно размещать зарубежные бестселлеры.