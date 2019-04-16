В Судане сняли цензуру в СМИ

Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство информации страны.

По информации телеканала, в числе этих решений — снятие цензуры в средствах массовой информации. Как отмечает телеканал, это произошло после состоявшейся в субботу встречи членов совета с представителями суданской оппозиции, которые изложили основные требования «улицы» в «Декларации свобод и изменений».

После начала массовых волнений в Судане власти страны серьезно ужесточили цензуру в средствах массовой информации, и без того не отличавшихся свободой слова. В частности, было запрещено писать о волнениях и демонстрациях, о тяжелом экономическом кризисе в стране — любые материалы по этому поводу снимались или запрещались к публикации. В ответ журналисты решили начать кампанию сопротивления тотальному контролю в медиа и организовали митинги у здания суданского пресс-центра в Хартуме. Первая такая акция прошла еще в конце декабря, за ней последовали и другие, которые завершились массовыми арестами сотрудников печатных органов страны.