В суде допросили Ивана Голунова

В Мосгорсуде прошло заседание по делу пяти бывших полицейских, задержавших в июне 2019 года спецкора «Медузы» Ивана Голунова якобы за сбыт наркотиков. На заседании допросили самого Ивана. Журналист подробно рассказал об обстоятельствах задержания и об агрессии со стороны полицейских.

Иван отметил, что его рюкзак в отделе поставили на угол стола, но какое-то время Голунов не видел его. После этого полицейский Акбар Сергалиев открыл большое отделение, в котором сверху лежал пакет с цветными шариками. Иван сразу заявил, что пакет не его.

Голунов также рассказал, как сотрудник полиции Максим Уметбаев ударил его в висок в ответ на просьбу вызвать адвоката. Во время медосвидетельствования журналист, по его словам, жаловался врачу на незаконность его удержания в полиции, но медик лишь заметил, что не может «вызвать полицию на полицию». После освидетельсования Ивана повели к машине и по пути он упал, но его продолжили тащить, при этом он ударился спиной о ступеньки лестницы. Иван также вспомнил, как во время обыска в квартире у него якобы нашли весы и вновь «цветные пакетики».

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, пользуясь возможность, также пытался задавать вопросы Голунову. Их у экс-полицейского было заготовлено 120. Ляховец заявил в суде, что пытается «доказать, что он (Голунов — ред.) не такой уж великий журналист».

«Мы попали в такую ситуацию, когда нас незаконно сюда поместили, — сказал Ляховец. — СМИ в 2019-м налили грязи, что мы подкинули наркотики, мы оказались здесь, и единственное, что у нас есть, — это доказать обратное, что мы не такие плохие парни, которыми нас окрасили».