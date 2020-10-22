В Свердловской области муниципальная газета вышла с пустой полосой из-за цензуры

Газета «Березовский рабочий» (выходит в городе Березовский Свердловской области) 21 октября, вышла с пустой полосой. Вместо журналистского текста на 4-й странице опубликовано лишь редакционное обращение:

«На этой полосе был материал журналиста «Березовского рабочего» Ольги Секисовой, в котором она пыталась разобраться в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Березовского. В последний момент материал был снят уполномоченным представителем мэрии. Как мы считаем, поводом послужило упоминание в тексте некоего депутата Госдумы, который приехал в город решить проблему с переселением общества и был инициатором встречи с журналистами. Вместо уже написанного материала нам прислали «материал, написанный учредителем». Ставим его, как говорится, без купюр, без правок».

Под «неким депутатом» в сообщении, очевидно, подразумевается представитель партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Это он накануне приезжал в Березовский и в очередной раз разбирался в проблеме местного общества инвалидов. Сейчас организация размещается в помещении, площадью 110 квадратных метров, но ей предписано переселиться в комнату в 13,6 квадратов в новом Центре общественных организаций.

Об этом и был журналистский текст с упоминанием Ионина, выступающим на стороне общественников. Но материал попросили снять из администрации города. Взамен прислали свою версию. Ее редакция опубликовала на 5-й полосе.

— Санкций никаких не последовало. Несмотря на то, что я редактор муниципальной газеты, у нас свобода. Никогда глава [администрации города] газету не цензурировал. Вчера произошел конфликт-недопонимание с пресс-службой, которая попросила снять материал журналиста. Я снял, - прокомментировал случившееся главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков.