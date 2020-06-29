В Сыктывкаре пройдет фестиваль локальных медиа

Школа местного самоуправления и «7x7» анонсировали проведение очного Фестиваля локальных медиа в Сыктывкаре 16-18 октября:

Мы хотим, чтобы сотрудники локальных медиа поделились лучшими практиками и научились новым вещам — друг у друга и у приглашенных спикеров. Например, узнали, как организовывать фандрайзинг, избежать штрафов и судебных исков, найти нужную информацию, бесплатно сделать классный мультимедийный материал.

Участникам обещают программу, в которую будут входить полезные лекции, нетворкинг, знакомство с местными редакциями и колоритом Республики Коми. В числе спикеров — Юлия Галямина (московский муниципальный депутат, соорганизатор Школы местного самоуправления), Владимир Прокушев (журналист, преподаватель журфака РАНХиГС), Максим Поляков (редактор портала «7x7», медиатренер) и другие.

Отмечается, что СМИ, от которых заявляются журналисты, должны работать в интересах и с участием местного сообщества. Организаторы покроют все расходы на дорогу, проживание и питание. Подробнее узнать об условиях участия и оставить заявки на участие можно здесь.