В СЖР назвали сумму выплат пострадавшим в горячих точках журналистам

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв сказал, что с прошлого года вся ответственность за жизнь и здоровье журналистов перешла на издания, в которых они работают. При этом на стрингеров правила не распространяются:

Работа военного журналиста, конечно очень опасна и сопряжена с риском быть раненным и убитым. Целый год мы на разных площадках в Госдуме, в Совете Федерации, в Союзе журналистов собирали наших коллег, известных наших фронтовых корреспондентов и думали, какие дополнительные меры защиты принять. Был документ, подписанный президентом. Вся ответственность лежит на редакции, в случае гибели журналиста до двух миллионов рублей, в случае ранения — меньше. Это так, потому что подавляющее большинство страховых компаний отказывается страховать журналистов, которые едут в опасные места. Что касается стрингеров: это люди, которые самостоятельно работают, так что если они решают самостоятельно добирать в опасные места — вся ответственность на них остаётся.

Соловьёв отметил, что вопрос о дополнительном вознаграждении военных корреспондентов был поднят еще в позапрошлом году. Одним из предложений было присвоение статуса участника боевых действий, однако Владимир Путин сказал, что такой статус присваивать не стоит, добавил глава СЖР. Это связанно с тем, что журналисты не имеют права держать в руках оружие.