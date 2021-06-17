В СЖР не считают нарушением прав СМИ исключение «Дождя» из президентского пула

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что исключение телеканала «Дождь» из президентского пула не является нарушением прав СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

«В данном случае это не является нарушением каких-то прав, потому что решение принимает пресс-служба президента в каждой стране. Есть случаи, когда в тех же США какие-то СМИ не аккредитовывают при Белом доме. Это касается Fox News и других известных нам с вами названий», — рассказал Владимир Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока нет вмешательства в редакционную политику СМИ – цензуры нет. Поэтому исключение «Дождя» из президентского пула – «невозможность дальнейшего взаимодействия».

Телеканал «Дождь» исключили из журналистского пула президента Владимира Путина из-за освещения тем, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, о том, что корреспондент канала «больше не работает в пуле», редакции сообщили несколько недель назад. Журналисты «Дождя» не участвуют в брифингах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с середины мая.