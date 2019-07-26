В СЖР озабочены условиями работы журналистов в ДНР

Союз журналистов России глубоко озабочен тем, в каких условиях приходится выполнять свой профессиональный долг журналистам в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил РИА Новости глава союза Владимир Соловьев.

В среду журналисты пресс-службы Народной милиции ДНР попали под обстрел со стороны украинских силовиков в районе Докучаевска, никто не пострадал, заявил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Даниил Безсонов.

Все надеялись на перемирие, объявленное новыми властями, но опять это не складывается. Мы глубоко озабочены, тем, что наши коллеги вынуждены рисковать собой, выполняя профессиональный долг, - сказал Соловьев.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.