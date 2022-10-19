В СЖР раскритиковали Мединского за резкое высказывание в адрес журфака МГУ

Глава московского отделения Союза журналистов Москвы, член СПЧ и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев назвал недопустимыми слова помощника президента Владимира Мединского о «тварях» среди преподавателей факультета журналистики МГУ.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Гусев сказал: «Для политического деятеля и государственника, которым себя считает Мединский, тем более возглавляющий военно-историческое общество и все, что связано с историей России, он, наверное, должен знать в какой-то степени. Мне кажется, что очень должно быть стыдно человеку, который так поступает и говорит так об МГУ. На мой взгляд, это абсолютно поверхностно и абсолютное непонимание того, что происходит на самом деле на журфаке». Он напомнил, что на журфаке МГУ «воспитаны тысячи великолепных журналистов, которые сейчас работают на главных экранах страны, печатных СМИ, в интернете».

Мединский 18 октября заявил, что «журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей» (цитату привело агентство «РИА Новости»). Он напомнил о том, как одного из студентов факультета Степана Антропова «затравили» за фото с российским флагом и в футболке с буквой Z, сделанное на главной лестнице здания.