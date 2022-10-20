В СЖР рассказали, как должны вести себя СМИ на территории действия военного положения

Журналисты, которые будут работать в четырех регионах России, где с 20 октября вводится военное положение, должны детально ознакомиться с нормами законодательства, предусмотренными в данной ситуации, и четко следовать им. Кроме того, им нужно обязательно координировать свои действия с силовыми структурами, сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Особую важность приобретает профессиональный подход СМИ и журналистов к выполнению своих профессиональных обязанностей на территории действия военного положения. Особое внимание крайне важно уделять детальному ознакомлению и соответствию требованиям законодательства о военном положении, постоянному контакту и координации действий с силовыми органами и представителями вооруженных сил. Должно присутствовать осознание того, что вопрос соблюдения этих требований — это вопрос не только личной безопасности журналиста, но и общественной безопасности всех наших граждан», — сказал он.

По словам Шафира, в сложившейся ситуации также значительно повышается ответственность СМИ за безопасную работу журналистов, возможность сбора и обработки общественно важной информации без угрозы жизни и здоровью.