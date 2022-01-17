В СЖР сочли нереализуемой идею СК ввести ответственность для блогеров наравне со СМИ

Речь идёт о публикациях, которые несут недостоверную информацию.

С таким предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что авторы блогов будут в ответе за публикацию недостоверных сведений только после регистрации в качестве СМИ.

Блогеры — это не журналисты, это наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством. Насильно заставить их зарегистрироваться как СМИ вряд ли возможно. Такая попытка была несколько лет назад, она окончилась неудачей. Поэтому вряд ли здесь что-то получится. Если кто-то из блогеров решится зарегистрироваться как СМИ, если у него много подписчиков, тогда он будет иметь дополнительные права, как журналист имеет права при исполнении своих профессиональных обязанностей, тогда соответственно он будет нести ту же ответственность как журналист за fake news, за оскорбления людей и так далее. Но эти наши сограждане должны решать сами, если захотят регистрироваться и нести ответственность.

По словам Бастрыкина, в отдельных материалах о работе правоохранительной системы информация нередко подаётся однобоко и не соответствует действительности, зачастую это негативно отражается на процессе расследования. Необходимо законодательно определить правовой статус подобных площадок и блогеров, так как их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации, сказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

Ранее суд Москвы оштрафовал блогера за фейки о коронавирусе. Андрея Тюняева обязали выплатить 400 тыс. рублей за распространение ложной информации. По версии следствия, автор видео публиковал ролики для увеличения аудитории. Доступ к недостоверным сведениям о COVID-19 потребовала закрыть Генпрокуратура.