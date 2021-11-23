В СЖР сообщили о возможном появлении единого информационного холдинга России и Белоруссии

Идею создания такого медиахолдинга 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии предложил Александр Лукашенко.

Единый информационный холдинг России и Республики Беларусь может быть создан в ближайшем будущем, единственным препятствием могут быть лишь юридические барьеры. Об этом 22 ноября сообщил Владимир Соловьев.

Глава СЖР сообщает, что холдинг должен присутствовать во всех цифровых СМИ. Во всех социальных сетях и платформах, включая Telegram, YouTube и даже TikTok. Журналист также сообщил, что союзы журналистов обеих стран имеют тесную связь друг с другом: «Что касается нашей узконаправленной деятельности союзов журналистов России и Белоруссии, хочу сказать, что у нас уже много лет существует дружеское и братское взаимодействие с Союзом журналистов Белоруссии».