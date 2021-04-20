В СЖР создали Гильдию научных журналистов

В Союзе журналистов России создана Гильдия научных журналистов. Основной задачей структуры станет развитие научной журналистики.

Главой Гильдии выбран лауреат премии СЖР, руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко. Скоро рабочая группа планирует собраться на первую встречу для обсуждения целей и задач.

Сам глава Гильдии считает, что основной целью структуры является объединение и сотрудничество журналистов, которые работают в научной сфере. Для этого планируют организовывать обучающие программы, семинары, курсы. Также Андрея Резниченко рассказал о профессиональном конкурсе: «В рамках Гильдии будем думать над профессиональной премией в области российской научной журналистики “Научный журналист”, которая должна стать самой авторитетной в своей области в стране».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал, что создание Гильдии сегодня очень актуально: «Интерес российского общества к достижениям научной мысли сегодня как никогда высок. Этому способствовал тот факт, что в драматичных условиях пандемии коронавируса отечественные ученые сумели в кратчайшие сроки создать несколько вакцин, спасающих жизни людей. И в целом российской науке есть чем гордиться. Гильдия объединит профессионалов своего дела, умеющих интересно и точно рассказывать в СМИ о том, над чем работают и каких результатов уже достигли российские и зарубежные ученые. СЖР важно, чтобы в стране развивалась качественная журналистика, поэтому одной из задач Гильдии будет выращивание новых талантливых мастеров пера».