В СЖР выступили против отчислений за лайки

Окт 29, 2021

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения «Останкино», заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за «неугодные лайки».

На сайте СЖР сообщается, что студентки московской «Высшей школы кино и телевидения «Останкино» заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили.

Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось, что они поддержали «абсолютно отвратительный комментарий о Школе». Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. Руководство учреждения свои действия не объяснило.

«Руководству высших учебных заведений необходимо вести просветительскую, воспитательскую работу, а не отчислять из-за неугодных лайков», — заявил Серебряный, слова которого приводятся на сайте СЖР.

Источник: РИА Новости
 
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