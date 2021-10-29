В СЖР выступили против отчислений за лайки

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный, комментируя отчисление студенток школы телевидения «Останкино», заявил, что руководство учебных заведений должно вести просветительскую работу, а не отчислять за «неугодные лайки».

На сайте СЖР сообщается, что студентки московской «Высшей школы кино и телевидения «Останкино» заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в Instagram. Один из пользователей под фото в официальном аккаунте учебного заведения оставил комментарий, и несколько студенток его оценили.

Комментарий был о том, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней. После студентки получили от администрации школы странное сообщение, где говорилось, что они поддержали «абсолютно отвратительный комментарий о Школе». Пропуски в образовательное учреждение четверых студенток оказались заблокированы. Руководство учреждения свои действия не объяснило.

«Руководству высших учебных заведений необходимо вести просветительскую, воспитательскую работу, а не отчислять из-за неугодных лайков», — заявил Серебряный, слова которого приводятся на сайте СЖР.