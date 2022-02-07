В СЖР заявили о недопустимости угроз в адрес журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности.

Угрозы в адрес журналистов совершенно недопустимы, все претензии к их деятельности следует рассматривать в суде или обращаться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Об этом заявил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя заявление журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о намерении временно покинуть Россию в связи с угрозами.

«В любом случае угрозы в адрес журналиста недопустимы, особенно журналиста, исполняющего свои профессиональные обязанности. Такое бывает, что редакция вынуждена журналиста на какое-то время скрывать, чтобы не допустить каких-то тяжелых последствий и угроз», — сказал он.

В случае возникновения подобных ситуаций Соловьев призвал стороны конфликта обращаться непосредственно в суд или в Общественную коллегию по жалобам на прессу. «Конечно, это ситуация печальная. И я очень надеюсь, что все-таки она будет каким-то образом разрешена. В случае любых претензий к работе журналиста надо обращаться либо в суд, либо в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Есть две структуры, которые могут подобные споры разрешать, а угрожать журналистам недопустимо. В случае необходимости, конечно, наш юридический центр любым нашим коллегам, которые оказываются в тяжелой ситуации, может оказать помощь», — подчеркнул он.

31 января «Новая газета» подала заявление в СК РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который в своем Telegram-канале назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Издание просило возбудить уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).