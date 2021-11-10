В Таиланде слон затоптал журналиста

Нападение произошло в пятницу, 5 ноября, в провинции Чантхабури. 46-летний фотокорреспондент местной газеты KomChadLuek Паринья Кесаратхикул снимал работу ветеринаров Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда, которые оказывали помощь слону, серьезно пострадавшему в драке с сородичами.

Раненому слону решили ввести антибиотик. Когда один из сотрудников департамента выстрелил в животное дротиком с лекарством, слон запаниковал, бросился на репортера, который находился рядом с ним, и нанес ему тяжелые травмы. Кесаратхикула успели доставить в больницу, однако там мужчина скончался.

Паринья Кесаратхикул делал фоторепортажи для KomChadLuek с 2018 года, а также помогал местным спасателям в качестве волонтера.