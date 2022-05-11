В Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Союзами журналистов Узбекистана и Таджикистана

В Ташкенте состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Союзами журналистов Узбекистана и Таджикистана. Документ подписали председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров и председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода.

Меморандум дает возможность обмениваться опытом, проводить тренинги и совместные программы. Подписанный документ также позволит журналистским делегациям двух стран ежегодно совершать творческие поездки друг к другу. Предусматривается, что каждый год в Узбекистан будут совершать поездки делегация из десяти таджикских журналистов, а в Таджикистан приедут журналисты из Узбекистана.

На церемонии подписания Меморандума выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Узбекистан Абдуджаббор Рахмонзода.

В завершение церемонии группе журналистов, работающих в таджикоязычных печатных и электронных СМИ Узбекистана, были вручены удостоверения об их принятии в Союз журналистов Таджикистана. Также группа журналистов Таджикистана была принята в Союз журналистов Узбекистана.

В этой связи следует отметить, что Союзом журналистов Узбекистана в 2019 году подписан меморандум о сотрудничестве также с Союзом журналистов России. Председатель российского Союза В.Г.Соловьёв только в последнее время дважды бывал в Узбекистане, встречался со своими узбекскими коллегами.

Источник: Союз журналистов Узбекистана