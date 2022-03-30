В ТАСС состоится пресс-конференция о мерах государственной поддержки книжной отрасли

В пресс-конференции примут участие президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, генеральный директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Университетская книга» Елена Бейлина, генеральный директор книготорговой группы «ПродаЛитЪ» Вадим Перевозников и президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно, заполнив ФОРМУ АККРЕДИТАЦИИ на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При регистрации необходимо указать номер личного мобильного телефона, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.

Справки и аккредитация:

+7 (926) 608-08-16

press-center@tass.ru