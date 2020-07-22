В Telegram после видеозвонков могут появиться «сторис»

Telegram рассматривает возможность реализации в мессенджере аналога формата Stories, который после релиза в Snapchat и Instagram был «скопирован» во многих других соцсетях и даже банковских приложениях.

Решение о внедрении «сторис» в том или ином виде окончательно пока не принято, но в команде активно обсуждают эту функцию в связи с большим количеством запросов от пользователей (в основном — не из России). При этом источник отметил, что на данный момент в приоритете у Telegram видеозвонки, и только после их полной реализации разработчики будут принимать решение относительно других ключевых функций мессенджера.

Вместе с агрегатором новостей аналог «сторис» может стать одним из тех инструментов, которые позволят пользователям находить новые источники контента внутри мессенджера. В данный момент таких функций в Telegram очевидно не хватает.