В Telegram появились комментарии

В beta-версии Telegram для Android появились комментарии к постам, пишет Telegram Info. Чтобы их активировать, нужно привязать к каналу чат — там же и будут отображаться комментарии.

Пользователям не нужно присоединяться к чату для того, чтобы ответить на пост. Однако функция редактирования комментариев будет доступна только его участникам.

Все ограничения, установленные для чата, будут действовать и для комментариев. Например, если в чате запрещено отправлять медиа, их нельзя прикрепить и в ответ на пост. Администраторы смогут отвечать на комментарии пользователей анонимно.

Ранее комментарии в Telegram были доступны только при помощи ботов, уточняет Telegram Info. После введения новой функции непосредственно в мессенджере, кнопка комментариев будет конфликтовать со всеми кнопками ботов.