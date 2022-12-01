В Telegram появятся инструменты для торговли криптовалютой

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере инструментов для торговли криптовалютами. Речь идет о создании криптовалютных кошельков и запуске децентрализованных криптовалютных бирж.

По мнению Дурова, запуск этих сервисов позволит исправить ряд ошибок, вызванных чрезмерной централизацией в этой сфере. «Проекты на основе блокчейна вернутся к своим корням — децентрализации. Владельцы криптовалюты должны переключиться на транзакции и кошельки, которые не зависят от третьей стороны», — написал он.

Он отметил, что анонсируемые инструменты помогут миллионам людей «безопасно торговать и хранить криптовалюту». В качестве примера негативного влияния централизации в этой области он пример потерю денег клиентами разорившейся в ноябре биржи FTX.