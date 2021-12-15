В скором времени в телеграме появятся лайки и другие реакции к постам.

Телеграм-реакции сделаны в виде эмоджи. И таких вариантов будет даже больше, чем в Инстаграме или Фейсбуке.

Реакции можно будет ставить как сообщениям в чате, так и публикациям в телеграм-каналах. Когда человек ставит эмоджи, он разлетается анимацией по всему экрану.

Пока данная функция появилась только в бета-версии Телеграма на macOS. После положительной реакции от пользователей, она перейдет и на Windows.