В Тольятти после смерти журналиста возбудили уголовное дело

В Тольятти завели дело о доведении до самоубийства после смерти журналиста Максима Куракина. Об этом сообщает издание «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение о заведении дела было принято 16 августа.

35-летний журналист умер 17 июля. За день до этого он написал в Facebook: «Не знаю почему, но кажется у меня серьезные проблемы».

В середине августа депутат гордумы Тольятти от КПРФ Павел Турков получил письмо с угрозами, в котором говорилось, что если он «не одумается и не бросит воевать с нашими людьми» в городской и областной думах и если «не заберет свои заявления из судов», то он «будет технично удавлен так же, как и твой дружок, который слишком активно помогал твоей команде».

В региональном отделении движения «Левый фронт» предположили, что под «дружком» подразумевается Куракин.

Журналист руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий «Горизонт», сотрудничал с другими СМИ как автор, а также, по неофициальной информации, был автором телеграм-канала «КомитетЪ», который публиковал материалы о чиновниках, бизнесменах и правоохранительных органах.