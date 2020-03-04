В Томске активиста оштрафовали за оскорбление президента в соцсетях

В Томске Советский районный суд оштрафовал местного жителя Сергея Чайковского на 30 000 рублей за неуважительный отзыв о власти в интернете, сообщили в пресс-службе суда. Судья огласил пока только резолютивную часть решения.

Адвокат Чайковского Алексей Прянишников сообщил, что поводом для административного дела стал скриншот из инстаграма его клиента с высказыванием американского конгрессмена Нэнси Пелоси, в котором она упомянула президента РФ Владимира Путина и Украину. По его словам, скриншот был представлен в суде как доказательство вины, при этом «никакой брани и оскорбления в этом высказывании не было».

Дело на Чайковского в декабре 2019 года завел полицейский по доносу, добавил Прянишников.

По его данным, исследования изображения не проводилось, поэтому защита намерена обжаловать решение суда.

Чайковский регулярно проводит в Томске оппозиционные акции. Он стал известен после того, как добился от Минюста ликвидации краснодарского фонда «Социальная справедливость», глава которого также руководил движением «Отряды Путина».