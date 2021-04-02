В Туле наградили лучших журналистов

В Туле состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей VII ежегодного регионального конкурса «Мастера тульской журналистики» — 2020.

В этом году на конкурс поступило более 170 заявок, почти в 2 раза больше, чем в прошлые годы. Жюри конкурса определило лучших из лучших в девяти конкурсных номинациях.

По традиции, открыл церемонию награждения губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Вы современные летописцы истории, которую мы вместе с вами пишем», — обратился к представителям журналистского сообщества Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил тульских журналистов за работу в период сложного 2020 года, главным событием которого стала пандемия коронавируса. Алексей Дюмин отметил, что именно представители СМИ стали в этот период проводниками решений, принимавшихся для защиты населения. И именно журналисты находились на передовой вместе с врачами, работниками правоохранительных органов и жилищно-коммунального хозяйства.

Почетным гостем церемонии стал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он поприветствовал участников и дипломантов конкурса, поздравил их с заслуженными наградами, и выразил надежду на то, что руководство области будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку при организации творческих конкурсов региона.

Глава СЖР вручил Губернатору Тульской области Алексею Дюмину почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом», которым награждаются общественные и политические деятели, содействующие укреплению свободы слова, независимости российских СМИ, повышению социального авторитета журналистики, ведущие активную работу в профессиональных журналистских организациях или осуществляющих деятельное сотрудничество с ними.