В Тульской области полиция изъяла 100 тысяч экземпляров газеты КПРФ

В Новомосковске Тульской области полицейские изъяли три номера газеты «Тульская правда» общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Об этом сообщается на сайте КПРФ.

Тираж везли из типографии нижегородского Дзержинска, когда полицейские окружили автомобиль и забрали газеты без указания причины. У водителя были все необходимые документы, отмечают в пресс-службе. При этом другие находящиеся в машине печатные издания трогать не стали.

Коммунисты утверждают, что ранее в типографию звонили из тульского отделения «Единой России» и якобы просили за вознаграждение сообщить, когда появится новый выпуск «Тульской правды».

В газете критиковалась работа «Единой России», реформа в сфере обращения с отходами, там также было опубликовано соглашение между Московской и Тульской областями о сотрудничестве в сфере захоронения мусора.