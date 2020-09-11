В Турции задержали журналиста за критику сериала об Османской империи

Турецкая полиция задержала журналиста за публикации в социальных сетях и статьи о популярном драматическом сериале об османской эпохи «Дирилиш Эртугрул» («Пробуждение: Великий Сельджуук»), сообщил новостной сайт Duvar.

Октай Кандемир был задержан в своем доме в восточной провинции Ван из-за своих колонок и сообщений в социальных сетях, критикующих сериал.

Ему предъявлено обвинение по статье 130 Уголовного кодекса Турции — оскорбление «памяти человека после его смерти в присутствии не менее трех человек», которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения и штрафа.

Сериал, представленный на Netflix, повествует о предыстории Османской империи и рассказывает о жизни Эртугрула, считающегося основателем империи.

Кандемир — курдский репортер, которого неоднократно арестовывали и судили за профессиональную деятельность. Во вторник он был освобожден под залог.

Правозащитная организация Press in Arrest заявила, что такое обвинение предъявлено журналисту впервые. «Это то, что мы, журналисты, переживаем в Ване в течение долгого времени», — сказал Кандемир после своего освобождения. «Это политика постоянного запугивания, подавления. Нам четко сказано: «Не сообщайте, не пишите, даже не думайте». Но мы будем продолжать думать и писать».