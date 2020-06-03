В Тверской области учредят звание «Почетный журналист Тверской области»

Звание «Почетный журналист Тверской области» смогут получить высококвалифицированные работники печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации. Решение об учреждении звания приняли на заседании правительства области 2 июня.

Одно из условий для претендентов — не менее 15 лет стаж работы в СМИ. Как сообщают в региональном правительстве, инициатива об учреждении звания исходила от представителей средств массовой информации.

Имя первого обладателя нового почётного звания объявят уже в 2020 году.