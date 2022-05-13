В Тюмени стартовал проект «Медиашкола»

В Тюмени стартовала «Медиашкола» — совместный проект Союза журналистов Тюменской области, медиахолдинга «Сибинформбюро» и издания «Тюменская область сегодня».

Более ста человек захотели пройти курс. С установочной лекцией выступил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Он поделился опытом с будущими студентами: рассказал о качествах профессиональных журналистов сегодня, вариантах развития карьеры в современных медиа.

«Сегодня в регионах много успешных редакций, — отметил Вишневецкий, — И если еще лет 20 назад переезд в Москву был логичен для профессионала в СМИ, то сейчас ситуация изменилась».

«Мы очень надеемся, что «Медиашкола» за три летних месяца позволит получить первые инструменты, первые навыки для будущей карьеры в медиа, — сказал Девайкин, председатель Союза журналистов Тюменской области, генеральный директор «Сибинформбюро».

Слушатели школы смогут познакомиться с основами работы на ТВ, радио, в печати, в интернет-изданиях и digital-cреде. Затем — два месяца практики в редакциях, по итогам которых лучшие могут получить предложение о трудоустройстве в СМИ Тюменской области.