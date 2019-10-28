В Уфе подвели итоги международного конкурса «Золотой курай»

26 октября в Уфе были подведены итоги международного конкурса «Золотой курай». Церемония награждения прошла в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима. На конкурс поступило более 100 работ из Чехии, Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Дагестана, Татарстана, Якутии, Алтая, Хакасии, Мордовии, Красноярского края, Свердловской, Брянской областей, Москвы. Конкурс проводился по семи номинациям, символизирующим количество лепестков курая. Первое место в номинации «Я не случайный гость земли родной» присуждено главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой за серию материалов «Мустай Карим - владыка и слуга...»

Диплом и статуэтку с символикой конкурса Венере Якуповой вручила дочь поэта Альфия Мустаевна Каримова.

В номинации «Белый лист кладу перед собой» второе место присуждено руководителю филиала АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» Светлане Хановой за радиопрограмму «Поэтический максимум» на радиоканале «Вятские волны».

В церемонии награждения принял участие председатель Союза журналистов России, председатель жюри конкурса «Золотой курай» Владимир Соловьев. Организаторами конкурса выступили cоюзы журналистов России и Башкортостана, правительство Республики Башкортостан, Фонд имени Мустая Карима, редакция журнала «Уфа».