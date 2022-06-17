В Уфе прошел республиканский День подписчика

Хедлайнерами торжественного мероприятия выступили звезды башкирской сцены — лидер группы «Аргымак», заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов, Лилия Ишемьярова, Фадис Ганиев, Руслан Зулькарнаев, детский ансамбль песни телеканала «Тамыр».

Гостями праздника стали подписчики, депутаты, известные люди Башкирии. На праздничной ярмарке представили книжную продукцию Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой и изделия народного промысла.

Представители главных республиканских СМИ лично общались с читателями и отвечали на все вопросы подписчиков, презентовали свои издания и делились новостями с коллегами в рамках Дня башкирской печати и информации.

На Дне подписчика сегодня собрались наши коллеги — представители ведущих СМИ региона: республиканских газет «Кызыл Тан», «Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Омет», «Йэншишмэ» и журналов «Хэнэк» («Вилы»),«Башкортостан Кызы», «Аманат», «Бельские просторы», «Шонкар», «Сельские узоры», «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»).

На празднике подписку на региональную прессу оформили 280 человек. Также подписчики поучаствовали в розыгрыше призов: пауэрбанков, мультиварки, беспроводных наушников. А самый главный приз — горный велосипед — забрал с собой в Баймакский район подписчик газеты «Омет» Зайнулла Чингизов.