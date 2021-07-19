В Углегорске мэр уволил главреда «Углегорских новостей» и прекратил работу газеты

Главный редактор издания «Углегорские новости» Зинаида Макарова была уволена за критические публикации о негативном влиянии на окружающую среду крупным производителем угля — «Восточной горнорудной компании».

Как сообщает Макарова, 14 июля в редакцию, где работали над выпуском нового еженедельного номера, «вломились около десяти человек», среди которых находились мэр, заместитель мэра и другие сотрудники администрации Углегорского городского округа. Выпуск газеты был прекращен по приказу Сергея Дорощука, редакция и типография были обесточены.

Бывшая главред утверждает, что управляющие компанией были поставлены в известность о том, что журналисты издания продолжат публиковать материалы о деятельности угольной компании, поэтому обратились в мэрию с просьбой помешать работе редакции.

Администрация городского округа говорит об увольнении Макаровой, ссылаясь на многочисленные «финансовые нарушения» в газете.