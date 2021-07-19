В Углегорске мэр уволил главреда «Углегорских новостей» и прекратил работу газеты

Июл 19, 2021

Главный редактор издания «Углегорские новости» Зинаида Макарова была уволена за критические публикации о негативном влиянии на окружающую среду крупным производителем угля — «Восточной горнорудной компании». 

Как сообщает Макарова, 14 июля в редакцию, где работали над выпуском нового еженедельного номера, «вломились около десяти человек», среди которых находились мэр, заместитель мэра и другие сотрудники администрации Углегорского городского округа. Выпуск газеты был прекращен по приказу Сергея Дорощука, редакция и типография были обесточены. 

Бывшая главред утверждает, что управляющие компанией были поставлены в известность о том, что журналисты издания продолжат публиковать материалы о деятельности угольной компании, поэтому обратились в мэрию с просьбой помешать работе редакции. 

Администрация городского округа говорит об увольнении Макаровой, ссылаясь на многочисленные «финансовые нарушения» в газете. 

Источник: Agronews; Znak
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