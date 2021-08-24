В Украине заблокировали сайты «Московского комсомольца» и «Ведомостей»

Авг 24, 2021

Украина вводит санкции против 12 компаний из России. В санкционном списке: «Ведомости»,  «Московский комсомолец», «Завтра», учредители изданий Anna-News, «ПолитЭксперт», «Народные новости», провайдер «Ростелеком», Фонд изучения исторической перспективы и другие. Указ Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте.  

Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев сообщил «Интерфаксу», что украинская редакция продолжит работу: «Это никак не повлияет на издание. У нас аудитория есть, а потом современные методы интернета позволяют, если нужно, обойти ограничения. Наша украинская редакция продолжит работу, пока мы никаких проблем для этого не видим». Гусев обжалует блокировку, если это посоветуют юристы. 

21-го августа Россия и Украина обменялись санкциями. Россия будет применять «специальные экономические меры» к 70 людям, включая главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. 

Источник: Радио Свобода
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: