В Украине заблокировали сайты «Московского комсомольца» и «Ведомостей»

Украина вводит санкции против 12 компаний из России. В санкционном списке: «Ведомости», «Московский комсомолец», «Завтра», учредители изданий Anna-News, «ПолитЭксперт», «Народные новости», провайдер «Ростелеком», Фонд изучения исторической перспективы и другие. Указ Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте.

Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев сообщил «Интерфаксу», что украинская редакция продолжит работу: «Это никак не повлияет на издание. У нас аудитория есть, а потом современные методы интернета позволяют, если нужно, обойти ограничения. Наша украинская редакция продолжит работу, пока мы никаких проблем для этого не видим». Гусев обжалует блокировку, если это посоветуют юристы.

21-го августа Россия и Украина обменялись санкциями. Россия будет применять «специальные экономические меры» к 70 людям, включая главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.