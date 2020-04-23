В «Ведомостях» запретили публиковать опросы «Левада-центра» и критиковать обнуление сроков Путина

Андрей Шмаров — исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» — запретил публиковать опросы «Левада-центра» и упоминать социологическую службу в материалах. Эту информацию сообщили «Медузе» два источника.

Один из них сообщил, что Шмаров поставил запрет на написание материалов об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Также источник сообщает, что данное распоряжение главный редактор получил в Администрации Президента РФ.

«Медуза» решила разъяснить ситуацию и обратилась за комментариями к Шмарову. Она получила следующий ответ: