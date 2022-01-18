В Великобритании отменят обязательные сборы в пользу телекомпании Би-би-си

Правительство Великобритании решило отменить общенациональный лицензионный сбор в пользу Би-би-си, который граждане страны платили с 1 июня 1946 года. Взимать налог за просмотр телевизора прекратят с 1 января 2028 года, сообщила в своем твиттере министр культуры Надин Доррис.

«Это объявление о лицензионном сборе будет последним. Времена, когда пожилым людям угрожали тюремным заключением, а судебные приставы стучались в двери, прошли. Пришло время обсудить новые способы финансирования, поддержки и продажи отличного британского контента», — написала она.

Доррис уточнила, что перед тем как отменить плату, размер налога повысят. Это произойдет после 2024 года.

Сейчас британцы должны платить взнос в размере £159 за каждый цветной телевизор, а также устройство для стримингового сервиса BBC iPlayer. При этом за отказ от оплаты существует ответственность. Для избранных категорий британцев, в частности, королевы, делается налоговое исключение.

До конца 2027 года Би-би-си не планирует пересматривать систему финансирования. Однако в дальнейшем изменить модель все же придется. Среди вариантов — платная подписка, частичная приватизация или прямое правительственное финансирование. По данным «Коммерсанта», лицензионный сбор приносит телекомпании до 75% дохода. В 2021 году лицензионный сбор принес компании £3,75 млрд из £5,06 млрд.

По мнению колумнистки The Guardain Полли Тойнби, руководство Би-би-си должно «бороться всеми возможными средствами с этой смертельной угрозой». Она считает, что любой другой формат финансирования, будь-то реклама или государственные деньги, является угрозой независимости медиакомпании.

Кроме того, Тойнби отметила, что аудитория всемирной службы Би-би-си достигает 279 млн человек в неделю, а новостной сайт телекомпании является самым посещаемым в мире. Также она сослалась на службу Государственного контроля, согласно данным которого, вещателем в неделю пользуются 90% взрослых и 80% людей в возрасте от 18 до 34 лет, что делает его на сегодняшний день самым популярным медиа-брендом в Великобритании.

Отмена платных лицензий Би-би-си для населения Великобритании ввергнет вещательную корпорацию в «спираль упадка», заявили в медиакорпорации. Высокопоставленный источник, близкий к совету директоров телекомпании, предупредил, что это решение нанесет «серьезный ущерб» корпорации, которой придется отказаться от съемки сериалов и сокращать штаты в международном отделе.