В Великобритании представят новые правила освещения ДТП

В Великобритании разработали новые правила работы журналистов с историями, связанными с дорожно-транспортными происшествиями.

Например, в новом гайдлайне будет предложено не использовать слово accident (несчастный случай) при описании дорожно-транспортных происшествий.

Использованием этого слова особенно были возмущены велосипедисты. ДТП с их участием часто описывались термином unavoidable accidents («неизбежный несчастный случай»). Они предложили журналистам писать «результат неслучайного криминального поведения» (the result of very avoidable criminal behaviour). Иначе, по мнению велосипедистов, происходит некоторая дискриминация.

Кроме того, в этом документе предлагается не писать обезличено («автомобиль», «велосипед»), а использовать конкретных акторов: водитель, велосипедист.