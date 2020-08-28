В Великобритании во время пандемии выросли продажи детских изданий

В Великобритании выяснили, что, несмотря на общий пандемийный спад в продажах печатных изданий, есть один сегмент, который вырос — это — детские журналы. The Week Junior и First News продолжали свою работу и печать тиража. Сотрудников никто не отправлял в отпуска, разве что, им пришлось работать из дома.

Более того, оба этих издания запустили полноценные сайты, а The Week Junior даже запустился в США в разгар карантина.

Продажи британского тиража The Week Junior выросли на 22% по сравнению с данными 2019 года (до 85 500, по данным ABC* на июнь). А количество подписчиков выросло на 10 000.

Что касается First News, то количество их подписчиков с доставкой на дом увеличилось вдвое. В прошлом году тираж в розницу распродавался в объёмах — 62 000 экз. В 2020 году эта цифра выросла на 59%.