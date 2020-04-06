В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

Богданов рассказал РИА Новости, что работал вблизи одной из больниц в Бруклине со своим оператором. Группа снимала передвижной морг. Внезапно из здания вышел человек и в ультимативной форме пытался запретить им снимать. Не желая обострять ситуацию, журналисты подчинились требованию сотрудника в медицинской одежде.

Затем, когда съемочная группа записывала интервью о ситуации с COVID-19 в Нью-Йорке с врачом Ираклием Бузиашвили, одногруппником главврача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко, этот же человек, не представляясь, атаковал журналистов:

Я так понимаю, что его претензии относились к врачу. Он требовал от врача, непонятно на каком основании, чтобы тот получил согласие на то, чтобы давать нам интервью. При этом почему-то этот человек перепутал, что если с корпоративной точки зрения у них есть какое-то право запретить давать интервью своим сотрудникам, они не имеют никакого права запрещать нам брать у кого-либо интервью. Тем более это происходило за территорией больницы.

Богданов отметил, что лично он сам не собирается давать судебного хода делу.

Я не обращался в правоохранительные органы по этому поводу, потому что я не считаю, что сейчас это необходимо делать. Считаю, что тут достаточно общественного резонанса. Мне кажется, это очередной штрих к историям в американской прессе о том, как некоторые больницы пытаются воздействовать на своих сотрудников, оградить в их попытках донести правду о происходящем, о сложной ситуации.

Богданов подчеркнул, что случившееся заслуживает морального порицания со стороны журналистского сообщества.

Он добавил, что идея интервью с русскоговорящим врачом заключалась в том, чтобы он рассказал россиянам о реальной опасности коронавирусной инфекции: