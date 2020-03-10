В Viber появится рекомендательная лента «Яндекс.Дзена»

«Яндекс.Дзен» договорился с Viber о встраивании своей рекомендательной ленты в месенджер. Теперь у пользователей в России она появится во вкладке «Интересное», а в Белоруссии — в виде кнопки на главном экране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Партнёрство поможет Viber увеличить вовлеченность пользователей. «Яндекс.Дзен» в свою очередь рассчитывает привлечь более 10% пользователей Viber. Рекламные блоки в ленте и публикациях будут отображаться и через Viber, уточнили в «Яндекс.Дзене». Разделение доходов от рекламы стороны не комментируют.

По подсчетам App Annie, Viber занял восьмое место среди всех приложений по количеству проведенного времени и скачиваниям у россиян. По данным Mediascope, в Viber с июля по декабрь 2019 года хотя бы раз в месяц в среднем заходили 36 млн россиян старше 12 лет. Это второй по аудитории мессенджер в России, однако по показателям вовлеченности он проигрывает конкурентам: в среднем россияне с июля по декабрь 2019 года проводили в Viber только 7 минут в сутки. Пилотный запуск проекта с «Яндексом» показал, что в среднем каждый пользователь проводил в ленте «Дзена» в мессенджере около 12 минут.

По словам основателя проекта N+1 Андрея Коняева, результаты сотрудничества Viber с «Яндекс.Дзеном» будут зависеть от того, как материалы будут продвигаться. В частности, надо, чтобы люди не просто подписывались на канал, а переходили по ссылкам. Для этого требуются новые инструменты продвижения, которых пока у Viber нет. Однако, добавляет эксперт, существенная часть аудитории «Яндекс.Дзена» — люди старше 45 лет, что соотносится с аудиторией Viber.