В «VK Мессенджере» появились папки с чатами

VK Мессенджер представил крупное обновление для организации личного и рабочего пространства в онлайне. Теперь в приложении появилась возможность группировать чаты по папкам — для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок. Такой подход поможет навести порядок при большом количестве чатов, уменьшить риск потери важных сообщений, а также поддерживать комфортное рабочее и личное пространство в цифровой среде.

Среди обновлений также ускоренная загрузка видео, обмен файлами до 4 Гб. В новой версии приложения пользователь может добавить несколько аккаунтов и переключаться между ними.