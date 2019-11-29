В Вологде назвали лучшие печатные СМИ региона

Лидеров ежегодного рейтинга «Пульс Вологодчины», проводимого Агентством мониторинга и социологических исследований, озвучили сегодня на традиционном подведении итогов.

Рейтинг состоит из анализа печатных изданий области, начиная от количества экземпляров, заканчивая просмотрами электронных версий газет и журналов в социальных сетях. Кроме того, свою экспертную оценку выразили филологи, журналисты, представители Правительства Вологодской области, ЗСО и Роскомнадзора.

В этом году специалисты оценили работу 47 газет и журналов Вологодской области. Смысл исследования заключался не просто в ранжировании изданий, а в выявлении возможностей для их развития, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Начальник Управления информационной политики Правительства Вологодской области Дарья Богданова:

Рейтинг является неким инструментом для главных редакторов в их дальнейшей работе. Потому что, получая на руки необходимую информацию и пообщавшись с экспертами, можно дальше корректировать свою работу и делать издания еще лучше. Я верю в то, что у печатных изданий Вологодской области точно есть будущее!

Дарья Богданова озвучила и наградила победителей и призеров номинации «Лучшая областная газета», где лидером признан «Красный Север». Второе место занял «Премьер», третье — «Хронометр-Вологда».

«Лучшей городской газетой» стал «Голос Череповца», второе место - за «Вологда. РФ», третье — у газеты «Речь».

Лидером в номинации «Лучшая районная газета» стала «Звезда» Шекснинского района, второе и третье места разделили газеты «Новая жизнь» Кирилловского района и «Верховажский вестник».

Первое место в номинации «Лучшее издание социальной направленности» занял журнал «Здоровье Вологодчины», второе - «Наш спорт», третье — «Квартал плюс».

«Лучшим деловым изданием» признан журнал «Русский Север», второе место у «Бизнеса и власти», третье занял «Грани».

«Лучшее глянцевое издание» — журнал «Рандеву», второе место у «Глянца», третье — у журнала «Freshtime».

Напомним, что рейтинг печатных СМИ «Пульс Вологодчины» был впервые составлен в 2016 году по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова. Тогда оценивались только районные газеты. Начиная с 2017 года, специалисты включили в рейтинг все печатные издания региона.

Фото: Сергей Юров