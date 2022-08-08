В Воронеже наградили победителей конкурса «10 лучших газет России 2022»

Церемония прошла в облправительстве. Награды главным редакторам вручили заместитель губернатора Сергей Соколов и секретарь Союза журналистов России председатель Экспертного совета конкурса Владимир Касютин.
Владимир Касютин поздравил победителей от имени председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и подчеркнул, что для экспертов при подведении итогов главным критерием была не «бумага», а коллективы, которые серьезно работают с информацией, заряжены на развитие территорий и поддержку своих читателей.
В этом году победителями конкурса «10 лучших газет России» стали:
• «Семерочка» (Воронеж), главный редактор Василий Тулупов;
• «Борисоглебский вестник» (Воронежская область), главный редактор Татьяна Писклова;
• «Воскресенская жизнь» (рабочий поселок Воскресенское, Нижегородская область), главный редактор Александр Грачев;
• «Голос правды» (станица Полтавская, Краснодарский край), главный редактор Диана Горбань;
• «МОЕ!» (Воронеж), главный редактор Ирина Булгакова;
• «Нейва» (Новоуральск, Свердловская область), главный редактор Елена Стрельцова;
• «Нижегородская правда», главный редактор Лариса Авдеева;
• «Огни Енисея» (Дивногорск, Красноярский край), главный редактор Любовь Климович;
• «Пензенская правда», главный редактор Павел Шишкин;
• «Стальная искра» (Аша, Челябинская область), главный редактор Зоя Григорьева.
Источник: Союз журналистов России