В Воронеже наградили победителей конкурса «10 лучших газет России 2022»

Авг 8, 2022

Церемония прошла в облправительстве. Награды главным редакторам вручили заместитель губернатора Сергей Соколов и секретарь Союза журналистов России председатель Экспертного совета конкурса Владимир Касютин.

Владимир Касютин поздравил победителей от имени председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и подчеркнул, что для экспертов при подведении итогов главным критерием была не «бумага», а коллективы, которые серьезно работают с информацией, заряжены на развитие территорий и поддержку своих читателей.

В этом году победителями конкурса «10 лучших газет России» стали:

   «Семерочка» (Воронеж), главный редактор Василий Тулупов;

•   «Борисоглебский вестник» (Воронежская область), главный редактор Татьяна Писклова;

•   «Воскресенская жизнь» (рабочий поселок Воскресенское, Нижегородская область), главный редактор Александр Грачев;

•   «Голос правды» (станица Полтавская, Краснодарский край), главный редактор Диана Горбань;

•   «МОЕ!» (Воронеж), главный редактор Ирина Булгакова;

•   «Нейва» (Новоуральск, Свердловская область), главный редактор Елена Стрельцова;

•   «Нижегородская правда», главный редактор Лариса Авдеева;

•   «Огни Енисея» (Дивногорск, Красноярский край), главный редактор Любовь Климович;

•   «Пензенская правда», главный редактор Павел Шишкин;

•   «Стальная искра» (Аша, Челябинская область), главный редактор Зоя Григорьева.

Источник: Союз журналистов России
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