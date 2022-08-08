В Воронеже наградили победителей конкурса «10 лучших газет России 2022»

Церемония прошла в облправительстве. Награды главным редакторам вручили заместитель губернатора Сергей Соколов и секретарь Союза журналистов России председатель Экспертного совета конкурса Владимир Касютин.

Владимир Касютин поздравил победителей от имени председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и подчеркнул, что для экспертов при подведении итогов главным критерием была не «бумага», а коллективы, которые серьезно работают с информацией, заряжены на развитие территорий и поддержку своих читателей.

В этом году победителями конкурса «10 лучших газет России» стали:

• «Семерочка» (Воронеж), главный редактор Василий Тулупов;

• «Борисоглебский вестник» (Воронежская область), главный редактор Татьяна Писклова;

• «Воскресенская жизнь» (рабочий поселок Воскресенское, Нижегородская область), главный редактор Александр Грачев;

• «Голос правды» (станица Полтавская, Краснодарский край), главный редактор Диана Горбань;

• «МОЕ!» (Воронеж), главный редактор Ирина Булгакова;

• «Нейва» (Новоуральск, Свердловская область), главный редактор Елена Стрельцова;

• «Нижегородская правда», главный редактор Лариса Авдеева;

• «Огни Енисея» (Дивногорск, Красноярский край), главный редактор Любовь Климович;

• «Пензенская правда», главный редактор Павел Шишкин;

• «Стальная искра» (Аша, Челябинская область), главный редактор Зоя Григорьева.