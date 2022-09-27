В WhatsApp рассказали о новой функции

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали внедрять функцию, с помощью которой пользователи смогут создавать ссылки для быстрого перехода к звонку. Ссылка позволит присоединиться к аудио- или видеовызову любому пользователю WhatsApp, которому она отправлена.

Для получения доступа к «Ссылкам на звонки», нужно выбрать опцию на вкладке «Звонки», которая сгенерирует общедоступный URL-адрес для отправки приглашенным. Если ссылка не используется в течение 90 дней, то она становится неактивна.

Ранее стало известно, что в WhatsApp внедрят возможность добавлять к документам описание перед отправкой. Новая опция также позволит пользователям iOS предварительно просматривать файл перед отправкой сообщения.

Источник: Sostav

Изображение: WhatsApp