В «Яндекс. Дзене» появилась лента с короткими видео

Авг 5, 2021

«Яндекс» запустил в «Дзене» раздел с бесконечной лентой коротких вертикальных роликов длительностью до одной минуты.

Видео можно найти либо через основную ленту рекомендаций, либо в отдельной графе «Ролики» в приложении. Можно комментировать и лайкать контент, а также подписываться на автора прямо во время просмотра — для этого необходимо нажать на кнопку рядом с названием канала.

Встроенного видеоредактора в приложении нет, поэтому загрузить получиться только заранее смонтированный ролик. «Яндекс» уже тестирует функцию редактирования и обещает добавить ее в ближайшее время. 

Короткие ролики монетизироваться не будут, однако «Дзен» анонсировал программу поддержки и выделил 50 миллионов рублей на вознаграждения. Участие в программе может принять каждый блогер, который подал заявку.

Лента станет доступна для всех Android и некоторых iOS пользователей с 5 августа. По заявлению «Яндекса», раздел будет виден всем в ближайшее время.

Источник: ТАСС
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