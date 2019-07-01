В Яндекс. Метрике появилась аналитика в реальном времени

«Яндекс» добавил в аналитический сервис «Метрика» возможность в реальном времени получать подробные отчеты о том, как аудитория воспринимает контент. Решение подойдет для онлайн-изданий, блогов, а также сайтов с рецептами, отзывами и ответами на вопросы, рассказали vc.ru в компании.

Сводные отчеты по контенту включают количество просмотров и посетителей, топ материалов по количеству просмотров, трафик из разных источников, а также вовлечённость аудитории. Данные в сводном отчёте обновляются в реальном времени.

Детальные отчеты по материалам и рубрикам показывают, как читатели воспринимают контент: сколько посетителей прочитали статью до конца, а сколько — просто прокрутили страницу вниз, с каких статей читатели чаще переходят к другим материалам и так далее.

Для каждого материала доступны данные о доле читателей разного пола и возраста, а также разбивка трафика по форматам страниц — десктоп, мобильная версия, «Турбо». Позже «Яндекс» обещает добавить поддержку других форматов быстрого открытия страниц.

Детальные отчеты обновляются с задержкой «несколько минут», сказал представитель «Яндекса».

«Новый инструмент поможет издателям в реальном времени отслеживать реакцию аудитории на опубликованный контент, находить новые способы увеличивать трафик и повышать вовлечённость читателей», — говорит руководитель «Яндекс.Метрики» Ксения Аникеева.

Для подключения отчётов владелец сайта должен добавить разметку schema.org, проверить, что на всех страницах установлена актуальная версия кода счётчика «Метрики», а затем включить показ отчётов в настройках счётчика.