В «Яндекс.Дзене» появился мессенджер

Пользователи «Яндекс.Дзена» теперь могут общаться при помощи мессенджера.

С помощью мессенджера авторы смогут более активно взаимодействовать с читателями и развивать сообщество вокруг своих каналов, ожидают в «Дзене». Через личные сообщения можно проводить опросы пользователей или конкурсы, а также собирать идеи для нового контента, приводят пример представители сервиса.

Блогерам нужно включить мессенджер в настройках, чтобы он появился. Там же предложат выбрать имя, которое отобразится в чатах. Иконка мессенджера отобразится в канале автора и в шапке публикации.

Новая функция также позволяет пользователям общаться друг с другом. Иконку разместят рядом с именем человека, через нее можно перейти в личные сообщения.

Пока мессенджер могут подключить только некоторые пользователи «Дзена». В ближайшее время доступ откроют для всех. Иконки будут как в десктопной, так и в мобильной версиях. Личные сообщения авторам можно будет отправить из статей «Дзена» в приложении «Яндекса» для Android и iOS, а также в «Яндекс.Браузере».